РУСАДА повторно протестировало подозреваемого в нарушении антидопинговых правил Заболотного

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае провело повторное тестирование нападающего «Спартака» Антона Заболотного, ранее подозревавшегося в нарушении антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В апреле футболист прошел первое в 2026 году тестирование, по итогам которого в его организме были обнаружены вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА). После этого Заболотный был временно отстранен от деятельности, связанной со спортом.

Однако уже 30 апреля санкции были сняты. РУСАДА разрешило футболисту вернуться к тренировкам и участию в официальных матчах.

Заболотному 35 лет. Летом 2025 года он перешел в «Спартак», подписав контракт сроком на один сезон. Форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах и сделал три результативные передачи.

В составе «Зенита» нападающий стал чемпионом России сезона-2018/19, а вместе с ЦСКА выиграл Кубок России в 2023 году. За сборную России форвард провел 19 матчей и забил два мяча.