«Балтика» забила шесть безответных голов «Альтерону» в товарищеском матче

«Балтика» разгромила «Альтерон» в товарищеском матче во время летних сборов — 6:0.

Игра прошла на поле учебно-тренировочного центра «Балтия» в Светлогорске в формате трех таймов по 30 минут.

Голы калининградской команды забили Эдуардо Андерсон, Тентон Йенне (дубль), Николай Титков, Максим Петров и Иван Беликов.

По итогам сезона-2025/26 «Балтика» заняла шестое место в чемпионате России.

«Альтерон» является постоянным участником чемпионатов Москвы и Московской области. Также команда выступала в Кубке Медиалиги-2025, где вошла в топ-12.