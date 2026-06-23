РПЛ представила мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги

Российская премьер-лига (РПЛ) презентовала мяч на сезон-2026/27, который посвящен 25-летию лиги.

«В основе дизайна характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», — говорится в сообщении РПЛ.

Новый сезон в РПЛ стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.

По итогам чемпионата России-2025/26 золотые медали турнира завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив».