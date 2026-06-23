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23 июня, 17:10

РПЛ представила мяч на сезон-2026/27, посвященный 25-летию лиги

Алина Савинова

Российская премьер-лига (РПЛ) презентовала мяч на сезон-2026/27, который посвящен 25-летию лиги.

«В основе дизайна характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», — говорится в сообщении РПЛ.

Новый сезон в РПЛ стартует 26 июля, а заключительные матчи состоятся 29 мая 2027 года.

По итогам чемпионата России-2025/26 золотые медали турнира завоевал «Зенит». Второе место занял «Краснодар», третье — «Локомотив».

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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