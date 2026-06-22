Быстров — об опоздании Вендела на сбор «Зенита»: «Может быть, на удачу»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на опоздание полузащитника питерцев Вендела на летние сборы команды.

20 июня главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак рассказал, что 28-летний бразилец еще не вернулся из отпуска и традиционно предпочитает платить за дополнительные выходные.

«Может быть, на удачу решил опоздать на сбор. В принципе ничего нового. Да, он платит огромные деньги в виде штрафа, которые ему могут вернуть после чемпионства. Но это внутренние дела клуба. Когда я играл в «Зените», то у нас таких ситуаций не было, 12-го числа надо было приехать — приезжали. Или в порядке исключения можно было отпроситься на несколько дней», — сказал Быстров «СЭ».

В сезоне-2025/26 Вендел забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах. Вместе с «Зенитом» он в пятый раз в своей карьере стал чемпионом России.