Мампасси рассказал о переговорах с Рангником перед переходом в «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси рассказал о переговорах с Ральфом Рангником перед переходом в московский клуб.

— Расскажи, как на тебя вышел «Локомотив». Первый контакт был еще летом — кто с тобой связывался?

— Агент сказал, что мной заинтересовались и хотят поговорить. Томас Цорн и Ральф Рангник позвонили по видеосвязи.

— Что говорили?

— Что делают новый проект. Больше всего запомнился посыл про перепродажу в Европу. Мне сразу захотелось перейти в «Локомотив».

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Полное интервью с Мампасси читайте на сайте «СЭ»