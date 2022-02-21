Мампасси про отъезд Рангника: «В шутку подумал: «Если сейчас заиграю в «Локо», потом в «Манчестер» поеду»
Новичок «Локомотива» Мампасси рассказал о реакции на переезд Рангника в «МЮ»
Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал отъезд Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».
— Когда Рангник уехал, ты не засомневался во всей этой истории (проекте «Локо». — Прим. «СЭ»)?
— Нет, даже в шутку подумал: «Ладно, если я сейчас тут заиграю, потом в «Манчестер» поеду». Клуб продолжает развиваться, нам же остается только добиваться хороших результатов.
17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракт с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.
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|
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|
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|18
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|7
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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|
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|28.02
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Зенит – Рубин
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ЖК
|Г
|
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Гамид Агаларов
Уфа
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|
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Зенит
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|
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Сочи
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Реми Кабелла
Краснодар
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Себастьян Шиманьски
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