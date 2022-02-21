Мампасси про отъезд Рангника: «В шутку подумал: «Если сейчас заиграю в «Локо», потом в «Манчестер» поеду»

Новичок «Локомотива» Мампасси рассказал о реакции на переезд Рангника в «МЮ»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси прокомментировал отъезд Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

— Когда Рангник уехал, ты не засомневался во всей этой истории (проекте «Локо». — Прим. «СЭ»)?

— Нет, даже в шутку подумал: «Ладно, если я сейчас тут заиграю, потом в «Манчестер» поеду». Клуб продолжает развиваться, нам же остается только добиваться хороших результатов.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракт с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Полное интервью с Мампасси читайте на сайте «СЭ»