Источник: «Бешикташ» готов составить конкуренцию «Галатасараю» в борьбе за Кисляка

«Бешикташ» проявляет серьезный интерес к полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, сообщает турецкий журналист Бурак Эрен.

По информации источника, стамбульский клуб, как и «Галатасарай», активно изучает российский рынок и отправляет представителей для наблюдения за футболистами, которых считает перспективными, непосредственно на стадионы.

При этом отмечается, что «Галатасарай» уже сделал предложение ЦСКА по Кисляку. Армейцы, в свою очередь, рассчитывают получить за 21-летнего игрока 35-40 миллионов евро, что может осложнить трансфер.

В сезоне-2026/27 Кисляк провел 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах и отметился 3 голевыми передачами.

Этим летом в «Галатасарай» перешел полузащитник Алексей Батраков, который в России выступал за «Локомотив».

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