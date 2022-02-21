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Новичок «Локомотива» Мампасси объяснил, почему верит в проект клуба после ухода Рангника

Мампасси объяснил, почему верит в проект «Локомотива» после ухода Рангника в «МЮ»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Марк Мампасси.
Фото ФК «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси объяснил, почему верит в проект московского клуба после ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

— Почему ты веришь в проект «Локомотива»?

— Здесь остались люди Рангника. Понятно, что идет большое давление. Все сразу хотят результат. Когда они работали в «Лейпциге», то все создавали с нуля, поэтому давления не было вообще. В «Локо» гораздо сложнее.

Осенью сменился тренер. Думаю, с учетом травм и кадровой ситуации сложно было выступить лучше. Сейчас идут сборы, после них уже можно будет что-то оценивать.

— Почему ты не перешел в «Локомотив» летом?

— «Шахтер» отказывался продавать, не хотели отпускать. Потом гендиректор Палкин поговорил с главным тренером Роберто Де Дзерби о моих перспективах — итальянец сказал: «Он хороший, но у меня пять человек на эту позицию. Ему придется ждать». А сколько ждать, неизвестно. Ребята, с которыми я должен был конкурировать, постарше, но в целом еще молодые. Только Кривцову 30, остальным меньше. Когда тренер сказал, что надо будет ждать, «Шахтер» пошел навстречу и отпустил меня. Это было где-то в середине октября.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Полное интервью с Мампасси читайте на сайте «СЭ»

Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
Марк Мампасси
Ральф Рангник
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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