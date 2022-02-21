Новичок «Локомотива» Мампасси объяснил, почему верит в проект клуба после ухода Рангника

Мампасси объяснил, почему верит в проект «Локомотива» после ухода Рангника в «МЮ»

Защитник «Локомотива» Марк Мампасси объяснил, почему верит в проект московского клуба после ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

— Почему ты веришь в проект «Локомотива»?

— Здесь остались люди Рангника. Понятно, что идет большое давление. Все сразу хотят результат. Когда они работали в «Лейпциге», то все создавали с нуля, поэтому давления не было вообще. В «Локо» гораздо сложнее.

Осенью сменился тренер. Думаю, с учетом травм и кадровой ситуации сложно было выступить лучше. Сейчас идут сборы, после них уже можно будет что-то оценивать.

— Почему ты не перешел в «Локомотив» летом?

— «Шахтер» отказывался продавать, не хотели отпускать. Потом гендиректор Палкин поговорил с главным тренером Роберто Де Дзерби о моих перспективах — итальянец сказал: «Он хороший, но у меня пять человек на эту позицию. Ему придется ждать». А сколько ждать, неизвестно. Ребята, с которыми я должен был конкурировать, постарше, но в целом еще молодые. Только Кривцову 30, остальным меньше. Когда тренер сказал, что надо будет ждать, «Шахтер» пошел навстречу и отпустил меня. Это было где-то в середине октября.

17 декабря «Локомотив» объявил о подписании контракта с Мампасси. Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

Полное интервью с Мампасси читайте на сайте «СЭ»