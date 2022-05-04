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Рыбус: «Надо вернуться в игру и набирать очки»

Рыбус подвел итог матча против «Краснодара»
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Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Надо быстро восстановиться, нас ждет следующая игра с «Рубином», после двух поражений надо вернуться в игру и набирать очки», — цитирует Рыбуса ТАСС.

После матча «Краснодар» оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» имеют 45 очков и занимают пятое место. Железнодорожники (41 очко) идут на шестой строчке.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Рубином» 8 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14549269
Мацей Рыбус
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
0
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
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 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
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 Урал 27 6 9 12 21-31 27
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