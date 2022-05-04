Рыбус: «Надо вернуться в игру и набирать очки»
Рыбус подвел итог матча против «Краснодара»
Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).
«Надо быстро восстановиться, нас ждет следующая игра с «Рубином», после двух поражений надо вернуться в игру и набирать очки», — цитирует Рыбуса ТАСС.
После матча «Краснодар» оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» имеют 45 очков и занимают пятое место. Железнодорожники (41 очко) идут на шестой строчке.
В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Рубином» 8 мая.
Источник: https://tass.ru/sport/14549269
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|52
|
3
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|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
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|45
|
6
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|27
|11
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|
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|38
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|2
|14
|33-37
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|
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|9
|7
|11
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|34
|
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|9
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|
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|7
|8
|12
|25-38
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|
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|27
|6
|11
|10
|31-43
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|
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|8
|5
|14
|33-50
|29
|
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|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
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|23
|
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|Арсенал
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|5
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|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
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|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
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Крылья Советов
|7
|
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Реми Кабелла
Краснодар
|6
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|15
|1
|4
|
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|4
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