Рыбус: «Надо вернуться в игру и набирать очки»

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбус прокомментировал перенесенный матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1).

«Надо быстро восстановиться, нас ждет следующая игра с «Рубином», после двух поражений надо вернуться в игру и набирать очки», — цитирует Рыбуса ТАСС.

После матча «Краснодар» оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» имеют 45 очков и занимают пятое место. Железнодорожники (41 очко) идут на шестой строчке.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Рубином» 8 мая.