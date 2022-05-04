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Бека-Бека о поражении в матче с «Краснодаром»: «Нас очень подвело удаление Марадишвили»

Бека-Бека считает, что на игре команды в матче с «Краснодаром» сказалось удаление
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека подвел итоги перенесенного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:1). 21-летний француз считает, что команду подвело удаление хавбека Константина Марадишвили.

«Думаю, нас очень сильно подвела ошибка, которую мы допустили и получили красную карточку. Это осложнило нам задачу, нам не удавалось сохранять долго мяч, также допускали ошибки в защите. Что касается нашей атаки, то у нас не было достаточно голевых шансов. Мы сами пропустили гол, который не каждый день забивают», — цитирует Бека-Бека ТАСС.

После матча «Краснодар» оторвался от «Локомотива» в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» имеют 45 очков и занимают пятое место. Железнодорожники (41 очко) идут на шестой строчке.

В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Рубином» 8 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/14549221
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Алексис Бека-Бека
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