Защитник «Крыльев Советов» Горшков пропустит матч со «Спартаком» из-за травмы

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков не сможет принять участие матче со «Спартаком» в рамках 12-го тура РПЛ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Горшков получил травму в матче с «Краснодаром» (0:0) и был заменен на 20-й минуте.

По информации источника, 23-летний футболист выбыл из строя как минимум на две недели и рискует также пропустить матчи с «Сочи» и «Зенитом».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в Москве. Начало — 14.00 мск.