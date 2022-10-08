Гранат считает ЦСКА однозначным фаворитом матча с «Динамо»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых против ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

— ЦСКА — «Динамо» — не самое яростное дерби, — цитирует Граната «РБ Спорт». — Хочется увидеть открытую игру, но из-за последних неудач бело-голубых получится закрытый матч. Однозначно, ЦСКА фаворит в дерби.

— Как «Динамо» может обыграть армейцев?

— Команде Йокановича отступать некуда, надо реабилитироваться за прошлые поражения. За счет характера бело-голубые могут обыграть ЦСКА.

08.10.2022 | ЦСКА — Динамо

ЦСКА после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Динамо» с 16 баллами на 8-й строчке.

Матч пройдет 8 октября, в субботу, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 16.30 по московскому времени.