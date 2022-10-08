«Факел» — «Зенит»: Малком и Кассьерра выйдут в стартовом составе, Сергеев не попал в заявку

«Факел» и «Зенит» объявили составы на матч 12-го тура РПЛ.

В заявку команды из Санкт-Петербурга не попал нападающий Иван Сергеев, который провел 45 минут в предыдущей игре против «Ростова» (3:1) и сделал голевую передачу.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

Запасные: Городовой, Смирнов, Дашаев, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Шаваев, Дмитриев, Черняков, Максимов, Ивахнов.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Запасные: Королев, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Мостовой, Мантуан.

Матч «Факел» — «Зенит» состоится сегодня, 8 октября в Воронеже. Начало — в 14.00 по московскому времени.