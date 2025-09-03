Оласа: «Я не понимаю, за что удалили Кордобу. Странная ситуация»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос «СЭ» об удалении Джона Кордобы в матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Странная ситуация. Честно, я не понимаю, за что его удалили. Я правда не знаю, что он там увидел для удаления, какой был мотив, и судьи даже не пересмотрели эпизод с помощью ВАР», — сказал Оласа «СЭ».

31 августа Кордоба получил прямую красную карточку на 56-й минуте матча за грубую игру против защитника армейцев Мойзеса. Кордоба задел ногой руку соперника и столкнулся с ним, после чего футболист красно-синих упал на газон, изображая боль.

Кордоба выступает за «Краснодар» с лета 2021 года. В этом сезоне во всех турнирах он провел 10 матчей, отметился 4 голами и 2 результативными передачами.