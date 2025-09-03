Источник: «Спартак» заплатит 5 миллионов евро за защитника «Фенербахче» Джику

«Спартак» договорился с «Фенербахче» о трансфере защитника Александера Джику за 5 миллионов евро, сообщает Ajansspor.

31-летний Джику выступает за стамбульский клуб с 2023 года.

Он провел за «Фенербахче» 75 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 миллиона евро.