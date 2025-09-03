Защитник «Краснодара» Оласа надеется, что Сперцян останется в клубе

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна.

«Эдуард — отличный парень, он очень важен для нас, и я очень надеюсь, что он останется с нами», — сказал Оласа «СЭ».

Летом 2025 года появилась информация, что полузащитником «Краснодара» интересуется ряд европейских клубов, наиболее конкретное предложение поступало от «Саутгемптона».