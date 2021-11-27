Защитник «Химок» Идову считает, что сборная России может победить Польшу
Защитник «Химок» Брайан Идову после ничьей в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:3) прокомментировал игру и жеребьевку стыковых матчей отбора ЧМ-2022.
— Как оценишь соперников сборной России по стыкам? Может ли наша команда в Катар?
— Все может быть, все могут попасть. Думаю, что фавориты там — Италия, Португалия в своих группах, а все остальные соперники равные, все могут друг друга выиграть. Это будет интересно смотреть.
— Как оценишь Польшу для нас?
— У них очень хорошая сборная, всегда так было и остается. Помню, когда они были в топ-10, они были в сумасшедшей форме. В принципе последние два турнира, на которых они играли, были для них неудачными. Так что все может быть. Понятно, что Левандовски — игрок мирового уровня, фамилии там можно долго перечислять. Главное, как команда сыграет, как сыграет Польша. И Россия может победить Польшу, поэтому и говорю, что будет интересно.
— 3:3 с «Краснодаром». Это тренер вам что-то сказал, поэтому футбол был такой боевой?
— Просто было желание бить и все, — сказал Идову в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
В полуфинале стыковых игр ЧМ-2022 Россия сыграет с Польшей. Матч пройдет 24 марта. В финале команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция — Чехия.
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