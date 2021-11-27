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Защитник «Химок» Идову считает, что сборная России может победить Польшу

22:27
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Защитник «Химок» Брайан Идову после ничьей в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:3) прокомментировал игру и жеребьевку стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

— Как оценишь соперников сборной России по стыкам? Может ли наша команда в Катар?

— Все может быть, все могут попасть. Думаю, что фавориты там — Италия, Португалия в своих группах, а все остальные соперники равные, все могут друг друга выиграть. Это будет интересно смотреть.

— Как оценишь Польшу для нас?

— У них очень хорошая сборная, всегда так было и остается. Помню, когда они были в топ-10, они были в сумасшедшей форме. В принципе последние два турнира, на которых они играли, были для них неудачными. Так что все может быть. Понятно, что Левандовски — игрок мирового уровня, фамилии там можно долго перечислять. Главное, как команда сыграет, как сыграет Польша. И Россия может победить Польшу, поэтому и говорю, что будет интересно.

— 3:3 с «Краснодаром». Это тренер вам что-то сказал, поэтому футбол был такой боевой?

— Просто было желание бить и все, — сказал Идову в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

В полуфинале стыковых игр ЧМ-2022 Россия сыграет с Польшей. Матч пройдет 24 марта. В финале команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
27 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
3:3
Краснодар
Голы
Классон, 6 (0:1), Набиуллин, 54 (1:1), Глушаков, 56 (2:1), Кабелла, 67 (2:2), Долгов, 71 (3:2), Ильин, 80 (3:3)
Нереализованный пенальти
Крыховяк 36
Химки
Лантратов Идову Тихий Набиуллин Филин (Долгов, 64 ) Стоинович (Данилкин, 46 ) Боженов (Глушаков, 46 ) Трошечкин Кухарчук (Давидян, 81 ) Мирзов Адеми
Краснодар
Сафонов Сорокин Петров (Спаич, 72) Крыховяк Кабелла Ионов (Чернов, 66) Классон Кайо Вилена (Кривцов, 66) Черников Кордоба (Ильин, 31)
Предупреждения
Филин 59  -  Черников 90
Судьи
Шадыханов (Москва) Болотенков (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Шаламберидзе (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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