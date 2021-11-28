«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Градского

«Спартак» на официальном сайт выразил свои соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Градского. О смерти певца стало известно сегодня, 28 ноября, в 2.10 (мск).

«Александр Борисович [Градский] был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».