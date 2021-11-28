«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью Градского
«Спартак» на официальном сайт выразил свои соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Градского. О смерти певца стало известно сегодня, 28 ноября, в 2.10 (мск).
«Александр Борисович [Градский] был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В 1997 году Градский получил звание заслуженного артиста России, в 1999 году он стал народным артистом РФ. Певец был болельщиком московского «Спартака».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-11-28-umer_aleksandr_gradskiy/
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