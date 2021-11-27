Глушаков рассказал, как воспринял возвращение Черевченко в «Химки»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как отнесся к возвращению Игоря Черевченко на пост главного тренера команды.
— Все три мяча «Химки» забили после твоего выхода. Есть ли у этого какая-то прямая зависимость?
— Это вам судить. Мое дело было выходить и обострить игру, завести чуть ребят своим движением и подсказом, так как команда проигрывала. Вроде получилось где-то завести. В любом случае молодцы, что в голове что-то поменяли, не стали бояться. Хотя некого бояться в нашем чемпионате в принципе.
— Что-нибудь поменялось после возвращения Черевченко?
— Так он в отпуске был.
— Как вы восприняли этот отпуск?
— Нормально восприняли. Это жизнь, профессиональный подход.
— Что он сказал, когда вернулся в первый день?
— Ничего: «Работаем, готовимся к игре».
— Его штаб тоже в отпуске был?
— Мы тоже походу были в каком-то отпуске, так как очков особо не набирали.
— В коллективе никто не обсуждал его уход, возможно, причины?
— Это наши внутренние дела. Не хочу обсуждать.
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