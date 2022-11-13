Идову: «Сочи» очень грамотно пользуется флангами»

Защитник «Химок» Брайн Идову поделился мнением о поражении от «Сочи» (0:2) в 17-м туре РПЛ.

— Нет ощущения, что схема слишком авантюрная?

— Нет. С «Оренбургом» же прошла. Просто «Сочи» очень грамотно пользуется флангами. С «Оренбургом» было чуть полегче в этой схеме. Как сегодня мы играли, было почти зеркально — тоже четыре защитника. А тут «Сочи» очень хорошо играет в пять. Очень хорошо пользуется насыщением флангов. За счет этого у них получались хорошие атаки, комбинировали, взаимодействовали, давали передачи, забегания и за счет этого делали опасные прострелы, подачи, создавали опасные моменты.

— Без Спартака Гогниева тяжелее играть?

— Не могу сказать, что тяжелее.

— Не сложно получать подсказки?

— Подсказки есть от помощников. Все равно они с ним работают, понимают его требования. Все знакомы с его мнением и что он в этой ситуации скажет. Они же с ним общаются. Тяжелее, что он не может на прямую сразу подсказать. А так мы сами понимаем, что от нас требуют. И помощники выполняют отличную работу. Передают мысли тренера и сами подсказывают. Справляются с тем, чтобы все его указания до нас доходили.

— Прошло зимой было много перестановок у «Химок». И сейчас ожидается большое количество трансферов. Нет ли опасности, что после зимы команды будет опять новая?

— Поживем увидим, я пока не знаю, что будет. Может быть что угодно. Может все остаться как есть. А может придут 1-2 новичка. А могут убрать человек 7-8 и прийти на их место 10. Это футбол и все может менять в любой момент в этой паузе. Это ситуация не от нас зависит. Надо работать, готовиться и выполнять условия контракта. До конца пытаться помочь команде. И вытаскивать «Химки» из этого положения.