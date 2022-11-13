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13 ноября, 20:22

Идову: «Сочи» очень грамотно пользуется флангами»

Защитник «Химок» Идову поделился мнением о поражении от «Сочи»
Константин Белов
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Химок» Брайн Идову поделился мнением о поражении от «Сочи» (0:2) в 17-м туре РПЛ.

— Нет ощущения, что схема слишком авантюрная?

— Нет. С «Оренбургом» же прошла. Просто «Сочи» очень грамотно пользуется флангами. С «Оренбургом» было чуть полегче в этой схеме. Как сегодня мы играли, было почти зеркально — тоже четыре защитника. А тут «Сочи» очень хорошо играет в пять. Очень хорошо пользуется насыщением флангов. За счет этого у них получались хорошие атаки, комбинировали, взаимодействовали, давали передачи, забегания и за счет этого делали опасные прострелы, подачи, создавали опасные моменты.

— Без Спартака Гогниева тяжелее играть?

— Не могу сказать, что тяжелее.

— Не сложно получать подсказки?

— Подсказки есть от помощников. Все равно они с ним работают, понимают его требования. Все знакомы с его мнением и что он в этой ситуации скажет. Они же с ним общаются. Тяжелее, что он не может на прямую сразу подсказать. А так мы сами понимаем, что от нас требуют. И помощники выполняют отличную работу. Передают мысли тренера и сами подсказывают. Справляются с тем, чтобы все его указания до нас доходили.

— Прошло зимой было много перестановок у «Химок». И сейчас ожидается большое количество трансферов. Нет ли опасности, что после зимы команды будет опять новая?

— Поживем увидим, я пока не знаю, что будет. Может быть что угодно. Может все остаться как есть. А может придут 1-2 новичка. А могут убрать человек 7-8 и прийти на их место 10. Это футбол и все может менять в любой момент в этой паузе. Это ситуация не от нас зависит. Надо работать, готовиться и выполнять условия контракта. До конца пытаться помочь команде. И вытаскивать «Химки» из этого положения.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Серия А
Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Брайн Идову
ФК Сочи
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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