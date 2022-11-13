Радченко: «У Сычевого есть «чувство гола», но в топ-клуб ему рановато»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал результативность нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, который в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (5:1) оформил второй в сезоне хет-трик.

— Видно, что у Сычевого есть одно качество, я его считаю врожденным — не знаю, как назвать его научно, но я называю его «чувством гола».

— То есть умение оказаться в нужное время в нужном месте?

— Да, и это необъяснимая история. В какой-то момент ты бежишь именно туда, куда или партнер тебе отдаст мяч, или он туда отскочит. Это феномен нападающего. В этом году у Сычевого это получается. И если он так будет продолжать, а забивать он умеет, то он может вырасти в хорошего форварда.

— Уже сейчас пошли слухи, что его чуть ли не зимой могут забрать топ-клубы...

— Думаю, рановато еще. Главное, чтобы парню голову не вскружило. Надо продолжать так же работать, ведь у нападающих тоже бывают «сухие» серии, когда мяч просто не идет в ворота. Так что надо быть готовым к тому, что может настать такой период, когда голов будет намного меньше. Но потом все вернется.

— Как думаете, в игру какого топ-клуба Сычевой мог бы вписаться?

— Тяжело сказать, но понятно, что если он будет продолжать в том же духе, то интерес к нему будет большой, от многих клубов. Потому что нападающие — это эксклюзивный продукт, — сказал Радченко «РБ Спорт».