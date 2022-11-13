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13 ноября, 20:31

Радченко: «У Сычевого есть «чувство гола», но в топ-клуб ему рановато»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-форвард сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал результативность нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, который в матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (5:1) оформил второй в сезоне хет-трик.

— Видно, что у Сычевого есть одно качество, я его считаю врожденным — не знаю, как назвать его научно, но я называю его «чувством гола».

— То есть умение оказаться в нужное время в нужном месте?

— Да, и это необъяснимая история. В какой-то момент ты бежишь именно туда, куда или партнер тебе отдаст мяч, или он туда отскочит. Это феномен нападающего. В этом году у Сычевого это получается. И если он так будет продолжать, а забивать он умеет, то он может вырасти в хорошего форварда.

— Уже сейчас пошли слухи, что его чуть ли не зимой могут забрать топ-клубы...

— Думаю, рановато еще. Главное, чтобы парню голову не вскружило. Надо продолжать так же работать, ведь у нападающих тоже бывают «сухие» серии, когда мяч просто не идет в ворота. Так что надо быть готовым к тому, что может настать такой период, когда голов будет намного меньше. Но потом все вернется.

— Как думаете, в игру какого топ-клуба Сычевой мог бы вписаться?

— Тяжело сказать, но понятно, что если он будет продолжать в том же духе, то интерес к нему будет большой, от многих клубов. Потому что нападающие — это эксклюзивный продукт, — сказал Радченко «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-u-sy-chevogo-est-chuvstvo-gola-no-v-top-klub-emu-ranovato/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Ювентус 2
Лацио 0
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

П1

21%

2.05

Х2

15%

1.82
⚽ Футбол. РПЛ
Локомотив 1
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.88

ТБ 2.5

28%

1.75

ИТБ2 (1.5)

21%

1.79
⚽ Футбол. РПЛ
Динамо 2
ЦСКА 1
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.84

Обе забьют - да

22%

1.68

13%

1.53
Дмитрий Радченко
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
1
2
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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