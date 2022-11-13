Карпин прокомментировал скандал с Чистяковым в «Зените»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым.

Ранее сообщалось, что 28-летний российский футболист был отстранен от основной команды из Санкт-Петербурга после матча 16-го тура РПЛс «Ахматом» (1:2), но позже его вернули в состав.

— Вы хорошо знаете Дмитрия Чистякова, который попал в неприятную историю после матча «Зенита» с «Ахматом». Верите, что защитник мог ошибиться специально?

— Такой вопрос нелепо задавать не только по Чистякову, но и по любому футболисту. Это глупость, брошенная в воздух. Естественно, не верю.

— Но это произнесено генеральным директором клуба.

— Он не может сказать глупость? От этого никто не застрахован.

— У вас не возникало желания позвонить и поддержать Чистякова?

— Может, и возникало. Но было не до этого.