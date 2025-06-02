Филин — о будущем в «Химках»: «Если есть хоть один процент, что клуб будет в РПЛ, то я в это верю»

Защитник «Химок» Александр Филин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о его будущем.

Ранее РФС не выдал лицензию подмосковному клубу для участия в РПЛ в следующем сезоне.

«Я очень сильно переживаю из-за происходящего с клубом. Но скажу одно. Если есть хоть один процент на то, что клуб будет в РПЛ каким-то образом, то я в это верю и хочу этого. Потому что я отдал этому клубу уже в общей сложности шесть лет», — сказал Филин «СЭ».

«Химки» по итогам сезона заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.