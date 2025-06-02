Тамерлан Мусаев рассказал, в чем стал сильнее благодаря работе с Николичем

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с главным тренером армейцев Марко Николичем.

«Хоть и говорят, что я излишне эмоционален, но, как мне кажется, я достаточно хорошо контролирую свои эмоции. В этом плане Николич больше всего мне помог за этот сезон. Он знает, что надо от каждого игрока», — сказал Мусаев «СЭ».

В сезоне-2024/25 23-летний форвард провел 43 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.