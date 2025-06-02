Сергеев обеспокоен ситуацией с заканчивающимися контрактами игроков «Крыльев»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ситуации с истечением контрактов ряда игроков клуба этим летом.

«Конечно, это тревожит. Я нахожусь в «Крыльях» и переживаю за каждого тренера, игрока, которые работают в клубе. Очень переживаю за то, чтобы у каждого была хорошая футбольная судьба. Хочется, чтобы всех оставили, но посмотрим, как будет дальше», — сказал Сергеев «СЭ».

В сезоне-2024/25 «Крылья Советов» заняли десятое место в РПЛ.

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин.