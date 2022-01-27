Защитник «Динамо» Варела выступил с опровержением своих слов о перенесенном в ноябре коронавирусе

«Динамо» опубликовало заявление защитника команды Гильермо Варелы, в котором игрок опроверг информацию о том, что он перенес коронавирус в ноябре, а клуб скрыл это.

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами.



Я действительно не вакцинировался. О чем сказал в сборной. В клубе очень серьезно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», — приводит официальный сайт бело-голубых слова Варелы.

Ранее мексиканская редакция ESPN со ссылкой на программу 100% Deporte на Radio Sport опубликовало интервью Варелы, в котором футболист заявил, что «Динамо» скрыло информацию о том, что игрок перенес коронавирус в ноябре прошлого года. Отмечалось, что по этой причине защитник пропустит матчи сборной Уругвая против Парагвая (28 января) и Венесуэлы (2 февраля) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.