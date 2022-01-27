Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:20

Защитник «Динамо» Варела выступил с опровержением своих слов о перенесенном в ноябре коронавирусе

Защитник «Динамо» Варела опроверг свои слова о перенесенном в ноябре коронавирусе
Иван Торопцев
Корреспондент
Гильермо Варела.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» опубликовало заявление защитника команды Гильермо Варелы, в котором игрок опроверг информацию о том, что он перенес коронавирус в ноябре, а клуб скрыл это.

«Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да еще и с такими якобы моими словами.

Я действительно не вакцинировался. О чем сказал в сборной. В клубе очень серьезно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенес заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку», — приводит официальный сайт бело-голубых слова Варелы.

Ранее мексиканская редакция ESPN со ссылкой на программу 100% Deporte на Radio Sport опубликовало интервью Варелы, в котором футболист заявил, что «Динамо» скрыло информацию о том, что игрок перенес коронавирус в ноябре прошлого года. Отмечалось, что по этой причине защитник пропустит матчи сборной Уругвая против Парагвая (28 января) и Венесуэлы (2 февраля) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Источник: https://fcdm.ru/news/zayavlenie-gilermo-varely
Футбол
РПЛ
Коронавирус
ФК Динамо (Москва)
8
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал положительный тест на коронавирус по прилете в Пекин
«Как можно было забыть, что есть проблемы с QR-кодом?» Резцова высказалась о невылете биатлонисток
Болельщики смогут посещать матчи АПЛ без ковид-пропусков
Ковальчук сообщил, что Анисимов сдал отрицательный тест на коронавирус и присоединился к сборной России
Ситуация по организации вылета четырех членов сборной России по биатлону на контроле у Минспорта
Пономарев — о заявлении Варелы: «Наверное, должна быть независимая экспертиза»
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
«Зенит» отпустит Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Алберто
«Уфа» расторгла контракт с Алиевым
«Кристал Пэлас» рассмотрит возможность приобретения Фомина в случае срыва трансфера ван де Бека
Кучаев: «Иду в «Рубин» за игровой практикой, которой мне не хватало в ЦСКА»
Пономарев — о заявлении Варелы: «Наверное, должна быть независимая экспертиза»
«Если в клубе нормальные люди, то они будут разбираться». Губерниев — о признании Варелы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уфа» расторгла контракт с Алиевым

«Зенит» отпустит Азмуна в «Байер» зимой, если подпишет Алберто
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости