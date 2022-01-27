Защитник «Динамо» Варела заявил, что клуб скрыл информацию о его коронавирусе

Защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

«Несколько дней назад, перед тем, как мы с командой отправились в Катар на зимние сборы, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что я не вакцинирован, он ничего не понял.



Мой отец говорил мне, что стоит вакцинироваться российской вакциной. Не то чтобы меня это пугало, просто все прививаются Pfizer, а информация о «Спутнике» мне не очень понятна, потому что приходится изучать ее с помощью переводчика. В «Динамо» от нас не требовали вакцинироваться. Я хотел сделать прививку от Pfizer в декабре во время отпуска, но в ноябре я заболел коронавирусом, поэтому с вакциной нужно подождать 2-3 месяца.



Когда я объяснил Эдуардо, почему я еще не вакцинировался, он объяснил, что проблем с приездом в сборную не будет, ведь у меня должен быть официальный сертификат переболевшего, с которым я мог бы прилететь в Парагвай на игру сборной. Проблема в том, что мой клуб не объявлял мою болезнь официальной, потому что если бы все было официально, то мне пришлось бы пропустить от 15 до 20 дней из-за санитарного регламента. Клуб ни о чем не объявлял, и я смог вернуться к тренировкам через 10 дней, а еще через 2 дня я уже играл.



«Динамо» отправило сертификат, но в сборной посчитали, что он мало что гарантирует, так мне сказал Белза. Я собирался отправиться в Уругвай, чтобы присоединиться к сборной, но в последний день главный тренер команды Диего Алонсо сообщил мне, что процесс серьезно усложнился и что у меня нет шансов попасть в Парагвай вместе с остальными», — приводит ESPN слова Варелы.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).