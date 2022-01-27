Защитник «Динамо» Варела заявил, что клуб скрыл информацию о его коронавирусе
Защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.
«Несколько дней назад, перед тем, как мы с командой отправились в Катар на зимние сборы, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что я не вакцинирован, он ничего не понял.
Мой отец говорил мне, что стоит вакцинироваться российской вакциной. Не то чтобы меня это пугало, просто все прививаются Pfizer, а информация о «Спутнике» мне не очень понятна, потому что приходится изучать ее с помощью переводчика. В «Динамо» от нас не требовали вакцинироваться. Я хотел сделать прививку от Pfizer в декабре во время отпуска, но в ноябре я заболел коронавирусом, поэтому с вакциной нужно подождать 2-3 месяца.
Когда я объяснил Эдуардо, почему я еще не вакцинировался, он объяснил, что проблем с приездом в сборную не будет, ведь у меня должен быть официальный сертификат переболевшего, с которым я мог бы прилететь в Парагвай на игру сборной. Проблема в том, что мой клуб не объявлял мою болезнь официальной, потому что если бы все было официально, то мне пришлось бы пропустить от 15 до 20 дней из-за санитарного регламента. Клуб ни о чем не объявлял, и я смог вернуться к тренировкам через 10 дней, а еще через 2 дня я уже играл.
«Динамо» отправило сертификат, но в сборной посчитали, что он мало что гарантирует, так мне сказал Белза. Я собирался отправиться в Уругвай, чтобы присоединиться к сборной, но в последний день главный тренер команды Диего Алонсо сообщил мне, что процесс серьезно усложнился и что у меня нет шансов попасть в Парагвай вместе с остальными», — приводит ESPN слова Варелы.
Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7