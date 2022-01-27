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Защитник «Динамо» Варела заявил, что клуб скрыл информацию о его коронавирусе

Иван Торопцев
Корреспондент
Гильермо Варела.
Фото Instagram

Защитник «Динамо» Гильермо Варела заявил, что клуб скрывал информацию о том, что он заразился коронавирусом в ноябре 2021 года.

«Несколько дней назад, перед тем, как мы с командой отправились в Катар на зимние сборы, мне позвонил менеджер сборной Уругвая Эдуардо Белза. Когда я сказал ему, что я не вакцинирован, он ничего не понял.

Мой отец говорил мне, что стоит вакцинироваться российской вакциной. Не то чтобы меня это пугало, просто все прививаются Pfizer, а информация о «Спутнике» мне не очень понятна, потому что приходится изучать ее с помощью переводчика. В «Динамо» от нас не требовали вакцинироваться. Я хотел сделать прививку от Pfizer в декабре во время отпуска, но в ноябре я заболел коронавирусом, поэтому с вакциной нужно подождать 2-3 месяца.

Когда я объяснил Эдуардо, почему я еще не вакцинировался, он объяснил, что проблем с приездом в сборную не будет, ведь у меня должен быть официальный сертификат переболевшего, с которым я мог бы прилететь в Парагвай на игру сборной. Проблема в том, что мой клуб не объявлял мою болезнь официальной, потому что если бы все было официально, то мне пришлось бы пропустить от 15 до 20 дней из-за санитарного регламента. Клуб ни о чем не объявлял, и я смог вернуться к тренировкам через 10 дней, а еще через 2 дня я уже играл.

«Динамо» отправило сертификат, но в сборной посчитали, что он мало что гарантирует, так мне сказал Белза. Я собирался отправиться в Уругвай, чтобы присоединиться к сборной, но в последний день главный тренер команды Диего Алонсо сообщил мне, что процесс серьезно усложнился и что у меня нет шансов попасть в Парагвай вместе с остальными», — приводит ESPN слова Варелы.

Варела пропустит два ближайших матча сборной Уругвая в рамках южноамериканского отборочного турнира ЧМ-2022. Уругвайцам предстоит выездная игра с Парагваем (28 января) и домашняя встреча с Венесуэлой (2 февраля).

Источник: https://www.espn.com.mx/futbol/mundial/nota/_/id/9839680/seleccion-uruguay-diego-alonso-eliminatorias-qatar-2022-guillermo-varela-dynamo-moscu-razon-no-convocado
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И В Н П +/- О
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2
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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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