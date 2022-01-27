«Уфа» расторгла контракт с Алиевым

Полузащитник Азер Алиев покидает «Уфу», сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что стороны расторгли контракт по взаимной договоренности. Ранее появилась информация, что в услугах 27-летнего игрока заинтересован азербайджанский «Нефтчи».

Алиев вернулся в «Уфу» летом 2021 года. До этого футболист выступал за «Тамбов», за который в 10 матчах РПЛ забил 1 гол.

В сезоне-2021/22 Алиев провел 15 матчей за команду во всех турнирах и не отметился результативными действиями.