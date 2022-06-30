Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к Марио Фернандесу.

— Марио Фернандес ушел из ЦСКА. Он был легендой клуба. Ты чувствуешь давление, играя на его позиции сейчас?

— Марио — безусловная легенда ЦСКА. Он играл большую роль в этом клубе. Сейчас он покинул команду, и я на его месте. Мне нужно проявлять себя и отдаваться на все сто процентов. Про Фернандеса я могу сказать только положительные слова. Грустно, что он покинул нашу команду. Это футбол, такое иногда случается. Нам нужно принять это и двигаться дальше, концентрироваться на себе.

17 июня московский клуб объявил о подписании Гайича. Контракт с 26-летним сербом рассчитан до 30 июня 2025 года.

31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА после сезона-2021/22. На его счету 10 голов в 328 матчах за московскую команду. С красно-синими он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.