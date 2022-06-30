Гайич — о том, что должен заменить Фернандеса: «Он легенда»
Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал о своем отношении к Марио Фернандесу.
— Марио Фернандес ушел из ЦСКА. Он был легендой клуба. Ты чувствуешь давление, играя на его позиции сейчас?
— Марио — безусловная легенда ЦСКА. Он играл большую роль в этом клубе. Сейчас он покинул команду, и я на его месте. Мне нужно проявлять себя и отдаваться на все сто процентов. Про Фернандеса я могу сказать только положительные слова. Грустно, что он покинул нашу команду. Это футбол, такое иногда случается. Нам нужно принять это и двигаться дальше, концентрироваться на себе.
17 июня московский клуб объявил о подписании Гайича. Контракт с 26-летним сербом рассчитан до 30 июня 2025 года.
31-летний Фернандес приостановил контракт с ЦСКА после сезона-2021/22. На его счету 10 голов в 328 матчах за московскую команду. С красно-синими он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка России.
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -