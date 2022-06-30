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Гайич: «Чувствую, что здесь мой второй дом. Россияне очень уважают сербов»

Защитник ЦСКА Гайич рассказал, кого считает лучшим сербским игроком в истории РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал, кого считает лучшим сербским игроком в истории РПЛ.

— В России было очень много игроков из Сербии. Кого ты считаешь лучшим за все время?

— Это сложный вопрос, очень много хороших игроков играли здесь. Могу сказать только за ЦСКА — Тошич, он легенда. Если говорить о моей позиции, то Иванович был тоже очень хорошим. Сербские футболисты любят играть в России, потому что у нас похожий менталитет и многие аспекты жизни похожи. Мне нравится играть здесь, такое чувство, что здесь второй дом. Россияне очень нас уважают, нас очень хорошо принимают. Именно поэтому сюда приезжает много хороших игроков.

17 июня московский клуб объявил о подписании Гайича. Контракт с 26-летним сербом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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