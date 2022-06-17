ЦСКА подписал контракт с сербским защитником Гайичем до 2025 года
Как ранее сообщал «СЭ», ЦСКА подписал сербского защитника Милана Гайича. Соглашение рассчитано до 2025 года.
Ранее 26-летний футболист выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду». В составе сборной Сербии он выигрывал чемпионат мира среди игроков до 20 лет, а в 2021 году дебютировал за основную национальную команду.
В прошедшем сезоне Гайич провел за «Црвену Звезду» 43 матча, забил один гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом закончился в июне.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7394
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|5
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|53
|
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|50
|
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|
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|9
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|
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|30
|7
|11
|12
|34-47
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|
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|30
|6
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|12
|29-40
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|
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|Рубин
|30
|8
|5
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|
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|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
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Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
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|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
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Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
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ЦСКА – Ростов
|4 : 0
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Уфа
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|
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Матео Кассьерра
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Ростов
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|П
|
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|
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Зенит
|7
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Реми Кабелла
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|
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Спартак
|17
|1
|4
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|1
|4
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