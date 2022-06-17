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ЦСКА подписал контракт с сербским защитником Гайичем до 2025 года

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Милан Гайич.
Фото ФК ЦСКА

Как ранее сообщал «СЭ», ЦСКА подписал сербского защитника Милана Гайича. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Ранее 26-летний футболист выступал за ОФК, «Бордо» и «Црвену Звезду». В составе сборной Сербии он выигрывал чемпионат мира среди игроков до 20 лет, а в 2021 году дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне Гайич провел за «Црвену Звезду» 43 матча, забил один гол и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом закончился в июне.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7394
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