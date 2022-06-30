Гайич объяснил, почему перешел в ЦСКА
Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал, как он реагирует на отсутствие еврокубков.
— Почему ты решил перейти в ЦСКА?
— А почему бы и нет? ЦСКА — большая знаменитая команда. У нас в Сербии очень многие следят за РПЛ. Думаю, что я сделал хороший выбор. Я рад, что мне удалось перейти в ЦСКА.
— Отсутствие еврокубков — это проблема для тебя?
— Нет, не проблема. Для меня все матчи равны, будь это матч лиги или еврокубок. Ситуация сложилась таким образом, это нужно принять. Нам нужно просто продолжать усердно работать над собой и не унывать.
17 июня московский клуб объявил о подписании Гайича. Контракт с 26-летним сербом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|0
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|15.07
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
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|16.07
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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