Гайич объяснил, почему перешел в ЦСКА

Защитник ЦСКА Милан Гайич в разговоре с «СЭ» рассказал, как он реагирует на отсутствие еврокубков.

— Почему ты решил перейти в ЦСКА?

— А почему бы и нет? ЦСКА — большая знаменитая команда. У нас в Сербии очень многие следят за РПЛ. Думаю, что я сделал хороший выбор. Я рад, что мне удалось перейти в ЦСКА.

— Отсутствие еврокубков — это проблема для тебя?

— Нет, не проблема. Для меня все матчи равны, будь это матч лиги или еврокубок. Ситуация сложилась таким образом, это нужно принять. Нам нужно просто продолжать усердно работать над собой и не унывать.

17 июня московский клуб объявил о подписании Гайича. Контракт с 26-летним сербом рассчитан до 30 июня 2025 года.