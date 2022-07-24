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Сегодня, 11:22

Гайич ответил, может ли ЦСКА выиграть РПЛ

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич после победы над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате. Встреча состоялась в субботу, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Может ли ЦСКА выиграть РПЛ? Каждый может сделать это, потому что чемпионат только начался, — приводит слова Гайича ТАСС. — ЦСКА хочет достичь своей цели и быть во главе турнирной таблицы. Мы хорошо провели две игры, одержали две победы, но должны улучшать нашу игру, становиться лучше с каждой встречей. Конечно, каждая победа добавляет уверенности. Хочется выиграть каждый матч, если это возможно».

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Игра состоится в воскресенье, 31 июля. Начало — 15:00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/15295583?utm_source=sport24.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=sport24.ru&utm_referrer=sport24.ru

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Милан Гайич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
6
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
7
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
8
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
9
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
10
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
14
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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Оренбург

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Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
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Оренбург

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Мачей Рыбус

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