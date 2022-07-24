Гайич ответил, может ли ЦСКА выиграть РПЛ

Защитник ЦСКА Милан Гайич после победы над «Сочи» (3:0) в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) поделился мнением о шансах команды на победу в чемпионате. Встреча состоялась в субботу, 23 июля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

«Может ли ЦСКА выиграть РПЛ? Каждый может сделать это, потому что чемпионат только начался, — приводит слова Гайича ТАСС. — ЦСКА хочет достичь своей цели и быть во главе турнирной таблицы. Мы хорошо провели две игры, одержали две победы, но должны улучшать нашу игру, становиться лучше с каждой встречей. Конечно, каждая победа добавляет уверенности. Хочется выиграть каждый матч, если это возможно».

После двух туров РПЛ армейцы набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице.

В третьем туре красно-синие сыграют на выезде с «Нижним Новгородом». Игра состоится в воскресенье, 31 июля. Начало — 15:00 (мск).