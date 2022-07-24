Терехов: «Спартак» занимает десятые места, а его все считают топ-клубом. По каким критериям?»

Сергей Терехов заявил, что не планирует покидать «Сочи» в ближайшее время

Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, хочет ли он сменить сочинский клуб на другую российскую команду.

– Ты готов продолжать играть в «Сочи»? Тебя все устраивает?

– У меня действующий контракт с «Сочи», который я буду отрабатывать, я не могу его не отработать.

– Тебе интересно попробовать себя на более высоком уровне в топ-клубе?

– Мне интересно отработать свой контракт. Что значит на более высоком уровне, если «Сочи» занял второе место в прошлом сезоне, а ЦСКА какое? Пятое? Это более высокий уровень?

– Все-таки у ЦСКА большой клуб по истории.

– «Спартак» тоже считаетесь топ-клубом, при этом десятые места занимает... По каким критериям?

– История.

– По истории, конечно.

– То есть тебе интересно быть в «Сочи».

– Мне интереснее отрабатывать свой контракт.

«Сочи» с 3 очками в 2 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре сочинцы сыграют дома против «Ахмата». Матч состоится 30 июля, начало – в 20.00 (мск).