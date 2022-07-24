Хачатурянц раскритиковал работу комментаторов в матче «Краснодар» — «Спартак»

Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц в разговоре с «СЭ» высказался о судействе и работе комментаторов в матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:4).

«Я сторонник того, чтобы сначала прошла ЭСК, а потом делались какие-то выводы. Видел вот сейчас, комментатор на федеральном канале выносит приговоры по спорным эпизодам один за другим. Это всегда вызывает у меня недоумение. Мы же не арбитры, нужно дождаться результаты ЭСК. Например, по моменту с Черниковым — да, это был агрессивный удар рукой. Попал или не попал в шею, все равно это была агрессия, непонятно насколько обоснованная. В любом случае, ЭСК примет решение по этому поводу», — сказал Хачатурянц «СЭ».

В следующем туре «Спартак» 31 июля примет «Оренбург». «Краснодар» 29 июля на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом».