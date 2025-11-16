Футбол
Сегодня, 17:45

«Крылья Советов» сыграли вничью с брестским «Динамо»

Алина Савинова

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Динамо» из Бреста в товарищеском матче — 1:1. Встреча прошла в Белоруссии.

На 42-й минуте после удара полузащитника самарской команды Амара Рахмановича мяч в свои ворота срезал защитник хозяев. На 70-й минуте за «Динамо» отличился Егор Корцов.

«Крылья Советов» с 14 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 16-м туре РПЛ самарчане сыграют против «Ростова». Матч пройдет 23 ноября.

