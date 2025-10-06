Защитник «Ахмата» Ндонг вызван на заседание КДК за агрессивное поведение в матче с «Краснодаром»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» сообщил, что защитник «Ахмата» Усман Ндонг вызван на заседание комитета за агрессивное поведение в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:2).

«Рассмотрим удаление Ндонга за агрессивное поведение. Он приглашен на заседание. И рассмотрим неспортивное поведение Самородова за удар ногой по борту стадиона. При этом было зафиксировано повреждение», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 81-й минуте после перепалки Ндонг дважды ударил хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна плечом. После видеопросмотра арбитр Инал Танашев удалил сенегальца и показал Сперцяну желтую карточку за провокационные действия. Позже Ндонг заявил, что соперник оскорбил его по расовому признаку. «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга.