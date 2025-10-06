Мостовой призвал не убирать Станковича: «Увольняли уже после первого тура»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном увольнении главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Не вижу никаких причин для увольнения Станковича. Его увольняли уже после первого тура. Хотя странно было, что за три недели до переподписали контракт, это выглядело смешно. Сейчас вообще не вижу причин. Команда играет нормально. Вчера первые 20 минут все испортили, в принципе потом игра проходила под диктовку «Спартака». Если бы не голова Гайича, вообще бы сравняли, говорили бы, какой камбэк. Кричали бы как здорово. Команда в пятерке. 6 очков от первого места это вообще ничего в сегодняшней ситуации. Все ровно. Ничего такого не вижу. Здесь, думаю, связано с какими-то личными недовольствами. Станкович получает дисквалификации не первый раз. Хотя чего жаловаться. Контракт хороший, условия шикарные.

6 октября «СЭ» сообщал, что Станкович может быть уволен по итогам ближайшего заседания совета директоров московского «Спартака», которое состоится в понедельник.

Серб возглавил клуб 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027-го.

После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ.