КДК накажет «Спартак» за нецензурные кричалки болельщиков в адрес арбитра матча с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке дня заседания по итогам 11-го тура РПЛ.

«Динамо» — «Локомотив»:

Футболист «Динамо» опоздал на флеш-интервью после матча на 6 минут. Далее — выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Валерия Карпина и «Локомотива» — Михаила Галактионова.

ЦСКА — «Спартак»:

Систематический выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Фабио Челестини и тренера Эспозито. Болельщики ЦСКА также скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака».

Рассмотрим систематический выход за пределы технической зоны тренеров Сакича и Сассо. Также болельщики «Спартака» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения в адрес судьи и ЦСКА, — сказал «СЭ» Григорьянц.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками вышел на первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами идет на шестом месте в чемпионате России.