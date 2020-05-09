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Защитник «Ахмата» считает, что команда переболела коронавирусом зимой

11:05
Андрей Семенов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Андрей Семенов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Защитник «Ахмата» Андрей Семенов предположил, что грозненская команда переболела коронавирусом во время сборов минувшей зимой.

— Были похожие симптомы, — цитирует Sportbox Семенова. — В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил. А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело. Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс.

По последним данным Роспотребнадзора, в России выявлено 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1827 летальных исходов, выздоровели 31 916 человек.

Дополнительная информация:

https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbnews_NI1187282_Andrej_Semenov_Vozmozhno_v_janvare_pochti_vsa_komanda_perebolela_koronavirusom

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