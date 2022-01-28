Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна высказалась о бывшем нападающем красно-белых Александре Кокорине.

«Кокорин — только инициатива Газизова. Я была против, потому что видела тусовки Кокорина в Монако. Его типаж футболиста — вообще не под «Спартак». У нас они все нормальные, семейные, с детьми, в отпуске они реально отдыхают, а не мотаются в Сингапур, Дубай, Лос-Анджелес и обратно. Они все режимные. Этот игрок изначально выбивался из общего видения и концепии.



Кокорин обошелся «Спартаку» очень дорого. По факту Газизов говорил, что все это бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил контракт на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, что Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты, а в тюрьме он не проходил надлежащее медобследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно. Мы были против, а Газизов возражал: «Нет, нет, мы без Кокорина не победим», — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема».

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года по январь 2021 года, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи в 10 матчах за красно-белых. В январе 2021 года форвард перешел в «Фиорентину», портал Transfermarkt.com оценил сделку в 4,5 миллиона евро.