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Салихова: «Газизов нас сильно утомил»

Зарема Салихова рассказала подробности суда с экс-гендиром «Спартака» Газизовым
Роман Шишов
Корреспондент
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала подробности расторжения контракта и последующего суда с бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.

«Да, суд был перенесен. Претензии к Газизову? Этот персонаж нас уже очень сильно утомил— сказала Салихова в эфире программы «Есть тема» на Матч ТВ — То, что он просит 10 процентов «Спартака», он неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла».

Если в доковидные времена акционеры докладывали дефицит бюджета 6 миллиардов, то сейчас с учетом того, что евро каждый день растет на 2 рубля и за полгода мы уже улетели в плюс 10 рублей, то дефицит бюджета растет на ровном месте. Это не учитывая покупки игроков, продления. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить. На самом деле, он просто использовал «Спартак» как донор для «Уфы».

За спиной пытался игроков бесплатно загонять в «Уфу» якобы они будут получать практику. я была против того, чтобы наши игроки играли там".

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме. 21 января сообщалось, что Газизов обратился в суд с иском о восстановлении в должности генерального директора красно-белых.

ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
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П
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