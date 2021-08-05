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Зарема Салихова сделала первый пост после заявления Попова об уходе из «Спартака»

00:23
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, написала в своем Telegram-канале после поражения от «Бенфики» (0:2) в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, что нужно оказать поддержку главному тренеру красно-белых Рую Витории.

Руй Витория и&nbsp;Дмитрий Попов.Спортивный директор «Спартака» Попов объявил через «СЭ» об уходе из клуба

«Могу сказать одно: «Всем,кто голосовал за единственного предоставленного кандидата Руи Виттория, надо его поддержать. Тренер ни в чем не виноват. При этом поддержка должна быть реальной, а не просто похлопать по плечу». Вот не надо сейчас разъезжаться на своих машинах. Медали надевали серебрянные, за столом дружно отмечали второе место. Вот и сейчас дружненько выруливайте. Не хотели международный спортивный департамент, селекцию укреплять своевременно, потому что Дмитрий Попов чуть что сразу угрожал, что уходит. Ради него даже трансферный комитет свернули, из-за которого так воевал ШГ.

Рассказов вполне нормально смотрелся. Лично у меня нет претензий к нему. Может следующий спортивный директор все-таки напишет спортивную стратегию?" - написала Салихова.

Дополнительная информация:

https://t.me/zaremaplayboy/1222

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Евгений Козинов все материалы автора

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