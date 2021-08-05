Евгений Мележиков: «Зарема остановится тогда, когда клуб будет работать»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о деятельности супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.

— Два руководителя ушли за последнее время. Это можно назвать проблемой клуба, а не этих людей?

— Не знаю, я думаю, это общая проблема. На мой взгляд, где-то нужно терпеть и концентрироваться на работе, а не на обсуждениях и домыслах. Работать надо.

— Вы сказали, что пора прекращать эти войны. На ваш взгляд их можно прекратить, если Зарема не остановится в своих выступлениях?

— Зарема остановится тогда, когда клуб будет работать. Мы к этому движемся. Клуб работает, но хотелось бы достигать более значимых результатов. Есть причины, которые мешают это сделать. Это не значит, что мы не должны это отбрасывать, это у нас не получилось. Если цель стоит, надо ее добиваться. В любом случае, по-другому никак не можем в «Спартаке». Если вам в клубе тяжело, вы в праве написать заявление и уйти. Пойти туда, где будет легко. В «Спартаке» никогда легко не было и не будет, вы это знаете.

— Будете укреплять клуб?

— Я один ничем не занимаюсь. В клубе достаточно хорошо распределен функционал, у нас хороший финансовый и юридический блок. Мы укрепили коммерческий блок, распределили его с точки зрения функционала. Спортивный блок завтра будем встречаться и смотреть. По кандидатурам на спортивного директора и селекционера будем встречаться с Леонидом Арнольдовичем и вместе обсуждать. Я имею ввиду спортивный блок, который занимался подбором игроков. С игроками мы завершим по продлению, я не думаю, что у нас что-то не получится.