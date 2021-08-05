Евгений Мележиков: «Зарема остановится тогда, когда клуб будет работать»
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о деятельности супруги владельца клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой.
— Два руководителя ушли за последнее время. Это можно назвать проблемой клуба, а не этих людей?
— Не знаю, я думаю, это общая проблема. На мой взгляд, где-то нужно терпеть и концентрироваться на работе, а не на обсуждениях и домыслах. Работать надо.
— Вы сказали, что пора прекращать эти войны. На ваш взгляд их можно прекратить, если Зарема не остановится в своих выступлениях?
— Зарема остановится тогда, когда клуб будет работать. Мы к этому движемся. Клуб работает, но хотелось бы достигать более значимых результатов. Есть причины, которые мешают это сделать. Это не значит, что мы не должны это отбрасывать, это у нас не получилось. Если цель стоит, надо ее добиваться. В любом случае, по-другому никак не можем в «Спартаке». Если вам в клубе тяжело, вы в праве написать заявление и уйти. Пойти туда, где будет легко. В «Спартаке» никогда легко не было и не будет, вы это знаете.
— Будете укреплять клуб?
— Я один ничем не занимаюсь. В клубе достаточно хорошо распределен функционал, у нас хороший финансовый и юридический блок. Мы укрепили коммерческий блок, распределили его с точки зрения функционала. Спортивный блок завтра будем встречаться и смотреть. По кандидатурам на спортивного директора и селекционера будем встречаться с Леонидом Арнольдовичем и вместе обсуждать. Я имею ввиду спортивный блок, который занимался подбором игроков. С игроками мы завершим по продлению, я не думаю, что у нас что-то не получится.
В перерыве матча «Спартак» — «Бенфика» (0:2) спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, что в четверг напишет заявление об уходе.
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John Doe
Мне лично Евгений как бывший военный импонирует. По биографии в футболе, по речи видно и правильное воспитание, и правильный армейский опыт. Только сочувствую я ему. В Спартаке придется или себя ломать, или закончится все как со всеми в Тушино. А уж надеяться, что Зарема со временем не сожрет тезку как очень сильную самодостаточную фигуру, и вовсе наивно.
05.08.2021
Kalichka
Экий герой Мележиков) Еще и лизоблюд знатный, кошмар
05.08.2021
smokebel22
Прочитал в инете - по поводу ее национальности - белое пятно. Да, ПОХ. Не русская. Но нагло рулит. Мож. её тренером пора?
05.08.2021
Не таджичка, а башкирка.
05.08.2021
smokebel22
таджичка рулит спартаком. УЖАС.
05.08.2021
Олег Крымов
> Я один ничем не занимаюсь. Зато честно.
05.08.2021
svnest
идиот на идиоте
05.08.2021