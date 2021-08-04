Спортивный директор «Спартака» Попов объявил через «СЭ» об уходе из клуба
21:55
В перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.
Заявление Попова и причины его решения можете прочитать здесь.
54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008-го по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 3-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Динамо» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю