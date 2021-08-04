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Спортивный директор «Спартака» Попов объявил через «СЭ» об уходе из клуба

21:55
Руй Витория и Дмитрий Попов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Руй Витория и Дмитрий Попов. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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В перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» спортивный директор красно-белых Дмитрий Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.

Заявление Попова и причины его решения можете прочитать здесь.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008-го по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.

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