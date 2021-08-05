Салихова назвала истерикой отставку спортивного директора «Спартака» Попова

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала в своем Telegram-канале уход в отставку спортивного директора красно-белых Дмитрия Попова.

«Странная ситуация: зимой никто не помешал Хендрикса привезти быстро-быстро. Франко был сильно против этого трансфера, и покинул клуб вскоре после конфликтов с ДП (Дмитрием Поповым). Тедеско тоже был не «за», но принял. При этом спортивный и пиардепартамент меня упрашивали переговорить с ДТ, чтобы он дал максимально положительный feedback об игроке, чтобы по картинке все красиво получилось.

А тут такая истерика со стороны Дмитрия Попова. За столько месяцев уж можно было привезти игрока.

А кидаться (говном) по привычке в ДТ как в ТГ-каналах, вообще не красиво. Что такого, если ЛА спросил мнение об игроке? Трансферного комитета нет, Франко нет. Зимой доверились только спортивному директору, в итоге 4 опорника в команде, но середина поля отсутсвует.

Просто очень часто верили на слово, а потом годами платим зарплату футболистам, которых даже бесплатно не берут", — написала Зарема.

Вчера, 4 августа, в перерыве первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — «Бенфика» Попов сообщил обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру о том, что в четверг напишет заявление об уходе из московского клуба.

Заявление Попова и причины его решения можете прочитать здесь.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008-го по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост.