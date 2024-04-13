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Сегодня, 19:02

Зарема: «Помните, как смеялись над Кофрие? Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина»

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Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна поделилась мнением о последних результатах команды.

В субботу, 13 апреля красно-белые уступили «Сочи» (0:1) в матче 24-го тура чемпионата России-2023/24. Сочинцы занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

«Помните, как смеялись над Кофрие, который вместе с агентскими стоил 3 миллиона евро и был продан за 4 миллиона евро. В Лиге Европы при нормальном судействе «Спартак» не проигрывал матчи, когда Кофрие был на поле.
Теперь всех смешат Дуарте и троянский конь Медина, которые стоят в разы дороже и зарплата выше среднего по команде. При этом Малышев через околоклубных блогеров будет все стрелки переводить на Эшуорта и на тренера. Следующему тренеру — приготовиться, ведь только он будет козлом отпущения, а менеджмент давно причислил себя к лику святых и на вопросы отвечать не собирается», — сказала Салихова «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 35 очками в 23 матчах. Команда проведет следующий матч в РПЛ 21 апреля на выезде против «Ростова».

Хесус Медина
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
Зарема Салихова
Максимилиано Кофрие
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
14
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
15
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
13.04 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 0
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 1 : 7
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 1 : 2
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 18 1 6
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