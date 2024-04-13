«Краснодар» — «Зенит»: судья правильно удалил Тормену и пожалел Черникова

На 90-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Сергей Иванов поступил правильно, вынеся второе предупреждение Витору Тормене и удалив его с поля с показом красной карточки. Краснодарец грубо сыграл против соперника, ударив его шипами в голеностоп.

На 87-й минуте повезло Александру Черникову и Вильмару Барриосу: краснодарцу — в том, что его фол в центре поля арбитр оценил только желтой карточкой, а зенитовцу — в том, что он избежал перелома ноги.