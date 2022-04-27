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«Дальше что? Больше треша и фарса?» Зарема Салихова — о судействе в чемпионате России

Зарема Салихова не видит смысла обращаться в ЭСК РФС по судейству в матчах со «Спартаком»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
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Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» решение «Спартака» не подавать апелляцию на судейство в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:3).

— «Спартак» решил не подавать в ЭСК. Как вам это решение?

— Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса? Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?! Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи, — сказала Зарема Салихова «СЭ».

Ранее стало известно, что ЭСК РФС не разбирал работу главного арбитра встречи «Ростов» — «Спартак» Виталия Мешкова. Со стороны красно-белых были высказаны претензии к работе судьи в прошедшем матче. При этом московский клуб не стал обращаться с запросом в комиссию РФС.

«Спартак» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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ФК Ростов
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Зарема Салихова
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Экспертно-судейская комиссия не стала разбирать работу Мешкова на матче «Ростов» — «Спартак»
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ростов
 - : -
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Зенит – Локомотив
 - : -
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