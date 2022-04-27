Зарема Салихова не видит смысла обращаться в ЭСК РФС по судейству в матчах со «Спартаком»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала «СЭ» решение «Спартака» не подавать апелляцию на судейство в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:3).

— «Спартак» решил не подавать в ЭСК. Как вам это решение?

— Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса? Вилков же ясно объяснил философию судейства в наших матчах, когда сказал, что это «карма». Сколько он лично тогда отнял очков у команды. Думаете, он один такой, а у других светлые помыслы?! Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи, — сказала Зарема Салихова «СЭ».

Ранее стало известно, что ЭСК РФС не разбирал работу главного арбитра встречи «Ростов» — «Спартак» Виталия Мешкова. Со стороны красно-белых были высказаны претензии к работе судьи в прошедшем матче. При этом московский клуб не стал обращаться с запросом в комиссию РФС.

«Спартак» с 31 баллом занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.