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Экспертно-судейская комиссия не стала разбирать работу Мешкова на матче «Ростов» — «Спартак»

ЭСК РФС рассмотрела обращения «Рубина», «Уфы», «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода»
Роман Шишов
Корреспондент
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Во вторник, 26 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует сайт организации.

На нем были рассмотрены обращения футбольных клубов «Рубин», «Уфа», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Биолог-Новокубанск», «Шинник», Академии «Динамо» и департамента инспектирования РФС на качество судейства.

Работа судьи Виталия Мешкова в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» не была рассмотрена.

Напомним, что Мешков по ходу встречи отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой.

Подробно с решениями комиссии можно ознакомиться на сайте РФС.

Зарема Салихова. Зарема Салихова: «Мешков верен своим методичкам, отменяет голы и ставит придуманные пенальти. Играйте сами по вашим правилам!»

Источник: https://rfs.ru/news/215778
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
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10
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1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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 - : -
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