Во вторник, 26 апреля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, информирует сайт организации.

На нем были рассмотрены обращения футбольных клубов «Рубин», «Уфа», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Биолог-Новокубанск», «Шинник», Академии «Динамо» и департамента инспектирования РФС на качество судейства.

Работа судьи Виталия Мешкова в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» не была рассмотрена.

Напомним, что Мешков по ходу встречи отменил два гола красно-белых: в первом тайме был отменен гол Самюэля Жиго из-за офсайда, а во втором тайме — гол Михаила Игнатова из-за игры рукой.

Подробно с решениями комиссии можно ознакомиться на сайте РФС.